imago/PEMAX Bild: imago/PEMAX

So 16.12.2018 | 11:04 | Das Forum

- Schicksalsfrage für die Demokratie: Pressefreiheit in Gefahr?

Die Presse- und Meinungsfreiheit ist sowohl im deutschen Grundgesetz als auch in der europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben. Doch wie steht es tatsächlich um sie? Was bedroht mediale öffentliche Räume und was stärkt sie? Darüber spricht Dietmar Ringel mit seinen Gästen.