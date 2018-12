Imago ITAR TASS Bild: Imago ITAR TASS

So 09.12.2018 | 11:04 | Das Forum

- 25 Jahre Verfassung der Russischen Förderation

Am 12. Dezember 1993 wurde die Verfassung der russischen Föderation per Volksabstimmung angenommen und trat zwei Wochen später in Kraft. Wie funktioniert die russische Art der Demokratie? Geht die Macht vom Volk oder vom Präsidenten aus? Welchen Einfluss hat das Parlament? Gibt es unabhängige Gerichte?