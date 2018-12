- Fachkräftemangel - Mythos oder Wahrheit?

Die Industrie, die Industrie- und Handwerkskammern und Pflegeeinrichtungen bemängeln seit Jahren, dass Deutschland über zu wenige Fachkräfte verfüge. Die Arbeitsagenturen dagegen sehen den Markt als weniger alarmierend an. Wie passt das zusammen?

Einerseits klagen die Unternehmer und Handwerker an: Es gibt zu wenige Fachkräfte in Deutschland, auch in Berlin und Brandenburg.

Der Fachkräftemonitor der Berliner Industrie-und Handelskammer sieht derzeit ein Defizit von etwa 121.000 Fachleuten in Berlin, in zwölf Jahren könnten es 235.000 sein.

Andererseits gibt es in Deutschland ein Beschäftigungswunder. Noch nie war die Erwerbsquote so hoch wie heute. Das ist prima - und doch bezweifeln Wissenschaft und Gewerkschaft die Klagen der Wirtschaft. Wer hat Recht? Mangelt es an Fachkräften oder mangelt es nur an gut bezahlten Jobangeboten?

Ute Holzey diskutiert auf dem Podium mit:

Jürgen Wittke

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin

Christian Hoßbach

Vorsitzender vom DGB Bezirk Berlin-Brandenburg

Karl Brenke

DIW-Arbeitsexperte

Jörg Nolte

Geschäftsführer Wirtschaft & Politik, IHK

Dr. Holger Seibert

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit,

IAB Berlin-Brandenburg

Mehr zum Kampf um die Fachkräfte erfahren Sie auf unserer Themenseite #wirmüssenreden.