imago/Ulli Winkler Bild: imago/Ulli Winkler

So 25.11.2018 | 11:04 | Das Forum

- Visionäre - Realisten - Passanten

Wer macht eigentlich die Stadt? Passend zum Jahresmotto 2018/2019 "Vision findet Stadt" der Urania Berlin eröffnet Inforadio – Das Forum einen neuen Berlin-Denkraum. Was bringen Visionäre, Realisten und Passanten in die Debatten über Urbanität und nachhaltige Lebensweisen ein? Dabei hat der Berlin-Denkraum nicht ausschließlich die Stadt als Ganzes im Blick, sondern immer auch die Situation an der nächsten Straßenecke und im eigenen Kiez.