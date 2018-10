rbb/inforadio Bild: rbb/inforadio

So 21.10.2018 | 11:04 | Das Forum

- Inforadio-Unitour 2018 - eine Bilanz

Auf der Suche nach dem Ich oder doch Getriebene unter Leistungsdruck – wie nehmen Student*innen 2018 in Berlin und Brandenburg ihre Situation wahr? Lernumfeld, Wohnraum, Zukunftsplanung, gesellschaftliche Verantwortung: was treibt sie an, was bedrückt sie. Zum Abschluss unserer Unitour 2018 unterhielt sich Harald Asel mit Studierenden, die in der Studierenden-Selbstverwaltung und –beratung tätig sind.

Eine ganze Woche lang war Inforadio unterwegs auf seiner diesjährigen Unitour. In Cottbus, Potsdam und in Berlin an der HU, der TU und der FU. Wir fragten nach Karriereplanung und der Suche nach persönlicher Freiheit. Wir suchten Besonderheiten der verschiedenen Studienorte und Studienfächer. Behandelten die Rahmenbedingungen des Studiums heute zwischen Ferienjobs und Prüfungsvorbereitungen. Und wollten wissen, wie politisch sich heute Heranwachsende verstehen.



Diese Woche ist das Forum Teil unserer Schwerpunktreihe "Wir müssen reden", in der wir uns 2018 unter verschiedenen Fragestellungen nach Sorgen und Hoffnungen der Menschen in Berlin und Brandenburg erkundigen. Und unsere Hörerinnen und Hörer ausführlich zu Wort kommen lassen. Zum Abschluss der Unitour versuchen wir eine kleine Bilanz zu ziehen und haben uns dafür vier Student*innen ins Studio eingeladen, die in der Studierendenselbstverwaltung und –beratung tätig sind.

Die Gäste:

Tilmann Kolbe, studentisches Mitglied des Senats der Universität Potsdam



Janik Besendorf, Referat für Kommunikation und Antirepression im Asta der FU Berlin



Kristin Caspary, Referentin für Soziales des RefRetas HU Berlin



Antonia Koch, Studentische Mitarbeiterin in der Allgemeinen Studienberatung an der TU Berlin