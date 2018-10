AP Bild: AP

- Afghanistan - ein hoffnungsloser Fall?

Seit drei Jahren ist die Parlamentswahl in Afghanistan überfällig. Mehrmals wurde sie wegen Sicherheitsbedenken und logistischer Probleme verschoben. Nun soll die Abstimmung am 20. Oktober stattfinden. Wie ist die Lage derzeit im Land am Hindukusch, das zivile und militärische Engagement des Westens? Wie ist es um die Hoffnungen der Menschen in Afghanistan bestellt? Darüber diskutierte Dietmar Ringel mit Gästen aus Wissenschaft und Publizistik.



Erst die Terroristen ausschalten, dann den Menschen helfen, ein freies, demokratisches Afghanistan aufzubauen. Das war das erklärte Ziel der westlichen Alliierten für den Militäreinsatz in Afghanistan. In Deutschland hieß es: Unsere Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt!



Auf dem Podium diskutierten: Mirco Günther

Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan Almut Wieland-Karimi

Direktorin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze Jürgen Todenhöfer

Publizist



Moderation :

Dietmar Ringel

Aufzeichnung einer Veranstaltung der Urania Berlin und rbb Inforadio vom 12. Oktober 2018.

Eineinhalb Jahrzehnte später muss allerdings eine ernüchternde Bilanz gezogen werden: Fast täglich gibt es Terroranschläge in Afghanistan, dabei sterben immer mehr Zivilisten, Warlords und Stammeskrieger beherrschen immer noch große Teile des Landes.



Warum kommt Afghanistan nicht zur Ruhe?

Hat der Westen die falsche Strategie?

Oder ist Afghanistan einfach nicht regierbar?