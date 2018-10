imago/blickwinkel Bild: imago/blickwinkel

So 07.10.2018 | 11:04 | Das Forum

- Das Ende der Welt, wie wir sie kannten?

Weltpolitik unberechenbar? Eliten ratlos? Bürger undurchschaubar? Starke Männer werfen vertraute Bündnisse um, die liberale Demokratie scheint in der Defensive. Und das Vertrauen in traditionelle Politik und Medien schwindet. Oder ist die Lage doch besser als die Stimmung? Über diese Fragen sprach Harald Asel in der Hertie School of Governance in einer öffentlichen Veranstaltung mit deren neuem Präsidenten Henrik Enderlein und dem Publikum.

Viele reiben sich die Augen: Drei Jahrzehnte nach dem Ende des ideologischen Ost-West-Gegensatzes scheint die Friedensdividende aufgebraucht. Es werden internationale Bündnisse in Frage gestellt, die Europäische Union steht vor einer unklaren Zukunft, populistische Politikangebote erzielen auch in Deutschland Wahlerfolge.

