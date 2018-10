- Demokratie in der Krise?

Nach den Ereignissen von Chemnitz stellt sich die Frage: Sind Fremdenfeindlichkeit, Demokratie-Skepsis sowie rechtsextreme und rechtspopulistische Strömungen ein besonderes ostdeutsches Problem? Oder ist das lediglich vorurteilsbehaftetes Sachsen-Bashing fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Über diese Fragen diskutierte Harald Asel mit seinen Gästen in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Die Ereignisse der letzten Wochen haben erneut den Blick auf die ostdeutschen Bundesländer gelenkt. Die Zahl von gewaltsamen Übergriffen auf Wohnheime für Flüchtlinge ist – auf die Gesamtbevölkerung gerechnet – dort besonders hoch. Die AfD erzielt ihre höchsten Wahlergebnisse, und populistische Bewegungen finden großen Zulauf. Gleichzeitig scheint das Vertrauen in staatliche Institutionen, Politik und Parteien geringer ausgeprägt zu sein als im Westen und stärker zu schwinden. Zeigen diese Entwicklungen wie in einem Brennglas Herausforderungen, von denen „der Westen“ in einer Art „Neobiedermeier“ nichts wissen will?

Unmittelbar vor dem 28. Jahrestag der Deutschen Einheit fragen wir:



Hat der eine Teil der Deutschen einen Demokratie-Vorsprung gegenüber dem anderen Teil der Gesellschaft? Oder treffen unterschiedliche Vorstellungen von Staat, Nation und Zivilgesellschaft aufeinander? Erzählen die heutigen Konflikte nicht auch von verpassten Gelegenheiten im Einigungsprozess? Und verläuft die Trennlinie wirklich zwischen den Lebenserfahrungen Ost und West? Was können schließlich Einrichtungen der politischen Bildungs- und Erinnerungsarbeit zum Thema beitragen?