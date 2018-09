- Achtung Zensur - neue Ausprägungen eines alten Themas

"Zensur" ist der Schlachtruf der Stunde. Als Beschreibung rechtlicher Bedingungen wie als polemischer Begriff. Eine heftige gesellschaftliche Debatte über die Meinungsfreiheit ist entbrannt. Ein neues Buch will die komplexe Situation analysieren. Darüber spricht Harald Asel im Literaturhaus Berlin.

Der Streit um das Gomringer-Gedicht an der Alice-Salomon-Hochschule, Forderungen nach automatischen Löschungen bei Facebook oder die Frage, wer an einer Universität sprechen darf: nur einige Beispiele heftiger Debatten der letzten Zeit. Ist für die einen die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit in Gefahr, pochen andere auf den Schutz marginalisierter Gruppen. Gleichzeitig sind weltweit alte Formen der Machtausübung weiter präsent, mit Informationsunterdrückung und Ausgrenzung. Sind unsere öffentlichen Auseinandersetzungen in Deutschland ein Luxusproblem oder treffen sie den Nerv unserer Demokratie?