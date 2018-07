- China – die neue Supermacht?

China ist für die USA und Westeuropa längst ein ernsthafter wirtschaftlicher Konkurrent, doch die Volksrepublik gewinnt auch politisch mehr und mehr an Bedeutung. Ist China also die neue Supermacht? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen.

Chinesische Firmen und Produkte sind weltweit auf dem Vormarsch und erobern viele Märkte in Schwellen- und Entwicklungsländern. Zugleich werden viele westliche Unternehmen immer stärker vom Chinageschäft abhängig.



Nun geht China auch politisch mehr und mehr in die Offensive, gewinnt im Nahen Osten, in Afrika und Asien deutlich an Einfluss. Selbst in NATO-Staaten wie der Türkei wird das "Modell China" immer populärer. Mit Xi Jinping steht zudem ein Mann an der Spitze des Landes, dessen Machtfülle bereits mit der Mao Zedongs verglichen wird.