So 08.07.2018 | 11:04 | Das Forum

- Kinder haben ein Recht auf gutes Leben

Im Rahmen einer Konferenz zur Kinderarmut diskutierte Christian Wildt am 05.07.2018 mit seinen Gästen und fragte: Was bedeutet Armut für Kinder und Jugendliche? Was läuft schief? Warum wird Kinderarmut aktuell nicht wirksam bekämpft?

Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf gutes Aufwachsen und Teilhabe – unabhängig von ihrer sozialen und ökonomischen Herkunft oder der Familienform, in der sie leben. In Deutschland ist aber jedes vierte Kind von Armut betroffen. Für die meisten von ihnen ist Armut ein Dauerzustand. Verzicht, Ausgrenzung und das Wissen um fehlende Chancen gehören für sie zum Alltag. Die Möglichkeit, ihre Situation aus eigener Kraft zu verändern, haben sie nicht.

Die Bertelsmann Stiftung hat dazu eine Konferenz ins Leben gerufen, an der unter anderen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey teil genommen hat. Im Anschluss diskutierte Christian Wildt in seinem Forum darüber, was die Gesellschaft tun kann und tun muss, um Kindern aus einkommensschwachen Familien bessere Chancen zu ermöglichen.