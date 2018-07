- Endzeitstimmung in der Großen Koalition

Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis die Große Koalition aus Union und SPD zu Stande kam. Nun ist sie gut hundert Tage im Amt und steht möglicherweise schon vor dem Aus. Bis zu diesem Wochenende hat CSU-Chef und Innenminister Seehofer Bundeskanzlerin Merkel Zeit gegeben, eine europäische Lösung der Asylfrage zu präsentieren. Sonst will er im Alleingang handeln. Über den Zustand der GroKo spricht Dietmar Ringel mit seinen Gästen.



Wird Seehofer das hinnehmen? Oder fliegt die mühsam zusammengezimmerte GroKo wegen des Asylstreits auseinander? Das sind Fragen, über die man sich auch in anderen EU-Ländern den Kopf zerbricht. Denn wenn Berlin ein weiteres Mal ohne handlungsfähige Regierung dasteht, kann die gesamte Europäische Union ins Wanken geraten.



War die GroKo überhaupt eine gute Idee? Wie lange wird sie halten? Was hat sie in hundert Tagen geschafft, was ist auf der Strecke geblieben? Und welches Bild gibt die deutsche Politik derzeit bei ihren europäischen Nachbarn ab?