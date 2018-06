imago/Sven Lambert Bild: imago/Sven Lambert

So 24.06.2018 | 11:04 | Das Forum

- Europäischer Mythos Berlin

Berlin ist eine merkwürdige Stadt. Das gilt nicht zuletzt für ihr Image im In- und Ausland. Von Touristen aus nah und fern überrannt fragen sich viele Einheimische: Was wollen die alle hier? Erst spät zur Metropole aufgestiegen spiegelt sich in Berliner Stadtstrukturen, Bauten und erzählten Geschichten europäische Vergangenheit wider. Was das für eine gemeinsame Erinnerungskultur bedeuten kann, darüber spricht Harald Asel mit seinen Gästen.

Berlin ist das Rom der Zeitgeschichte. So lautet ein inzwischen oft verwendetes Bonmot. Zentrale des nationalsozialistischen Terrors, Mittelpunkt und Symbol des Kalten Krieges, aber auch Schauplatz der Friedlichen Revolution 1989. Von vielen Gästen wird Berlin als Ort einzigartiger europäischer Geschichte geschätzt. Bis heute zeugen Einschusslöcher an Fassaden von der Realität des 20. Jahrhunderts. Den dauerhaft hier Lebenden war das manchmal gar nicht so recht.

Seit einem Vierteljahrhundert wandelt sich die Stadt nun in rasantem Tempo und holt nach, was andere Großstädte hinter sich haben. Im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres fragen wir: Wie kann und soll Berlin dieser besondere Ort bleiben, auch um sich über die Fragen der Gegenwart zu verständigen? Welche Rolle spielt bei Besuchern Sehnsucht nach Authentizität und Histotainment? Und was heißt das für die Einheimischen? Was für eine zukunftsorientierte Stadtplanung? In Zeiten einer schwierigen Verständigung über Wesen, Charakter und Ziele des europäischen Kontinents geht es nicht zuletzt um die Frage, wie das geteilte, gemeinsame, aber oft nur fragmentarisch erinnerte Erbe Europas in Berlin sichtbarer werden kann.