imago/ZUMA Press/Wiktor Dabkowski Bild: imago/ZUMA Press/Wiktor Dabkowski

So 17.06.2018 | 11:04 | Das Forum

- Europa: Souverän, geeint und demokratisch – nur eine Vision?

In seiner viel beachteten Rede in der Sorbonne rief Emmanuel Macron am 26. September 2017 zur "Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europa" auf. Dafür hofft er unverkennbar auf Unterstützung aus Deutschland, dem er zudem eine "neue Partnerschaft"“ anbietet. Wie realistisch ist ein geeintes Europa und welche Reformen müssen dringend auf den Weg gebracht werden? Darüber diskutiert Harald Asel beim Willy-Brandt-Gespräch 2018 mit seinen Gästen.

Kurz vor dem EU-Gipfel Ende Juni stellt sich die Frage, was aus Macrons Vorstoß geworden ist. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD einen "neuen Aufbruch für Europa" angekündigt. Haben sich die Regierungen in Paris und Berlin inzwischen auf eine gemeinsame Linie verständigt? Wie sehen ihre Reformpläne aus und auf welches Echo stoßen diese? Und wie ist es insgesamt um die Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit und angesichts des Erstarkens von Populisten, Nationalisten und Separatisten bestellt? Welche Rollen sollen und werden die Nationen und die Regionen künftig spielen? Wie souverän und demokratisch kann oder darf ein geeintes Europa sein und werden?

Zu Beginn der Sendung sind Ausschnitte aus dem einführenden Vortrag von Robert Menasse zu hören.

v.l.n.r. Alexander Graf Lambsdorff, Claire Demesmay, Harald Asel, Olaf Scholz und Robert Menasse Bild: rbb/Jana Behrend