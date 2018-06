Wenn Menschenrechte und Kunstfreiheit in Gefahr geraten

Sie stehen unter Hausarrest oder landen im Gefängnis, werden persönlich bedroht oder verlieren schlicht ihre Arbeitsmöglichkeiten: Künstler, Schriftsteller und Journalisten, die sich nicht konform zu den Mächtigen verhalten, haben es in vielen Teilen der Welt schwer. Welchen Schutz Aktivitäten aus Deutschland bieten können, darüber spricht Harald Asel mit seinen Gästen.

Die Schlagzeilen zu bedrohten Kunst- und Kulturschaffenden weltweit haben Hochkonjunktur. Oft sehen wir dabei nur die Spitze des Eisberges. Denn neben prominenten Personen werden auch die Strukturen kritischer künstlerischer Arbeit bedrängt. Und nicht nur Journalisten, auch zivilgesellschaftliche Organisationen – wie etwa jüngst die Open Society Foundation in Ungarn – können ihrer Arbeit nicht mehr ohne Einschränkungen nachgehen. Weltweit, aber eben auch mitten in Europa, steigt die Sorge um den Fortbestand von Kunst- und Meinungsfreiheit.

Anlässlich der Langen Nacht der Ideen des Auswärtigen Amtes fragen wir: Wie sieht die konkrete Bedrohung von Kulturschaffenden aus? Was bedeutet dies für die jeweiligen Gesellschaften? Wie gehen wir in Deutschland mit dem Abbau von Demokratie und dem schleichenden Verlust von Freiheit für Kunst und Kultur in der Welt um? Und welche Initiativen können von Deutschland aus konkret gestartet werden, um gefährdete Akteure zu schützen?