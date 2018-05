imago/Hoch Zwei Stock/Malte Christians Bild: imago/Hoch Zwei Stock/Malte Christians

So 13.05.2018 | 11:04 | Das Forum

- Der Balkan – Bulgarien und die EU

Wenn sich Mitte Mai die EU-Staats- und Regierungschefs in Sofia treffen, wird auch Bilanz der ersten EU-Ratspräsidentschaft Bulgariens gezogen. Was haben Bulgarien die EU-Mitgliedschaft und speziell die Ratspräsidentschaft gebracht? Und was ist der Beitrag, den das Balkanland zur Lösung der Probleme innerhalb der EU leisten kann? Dietmar Ringel diskutiert mit seinen Gästen.

Bulgarien hatte sich viel vorgenommen, wollte zeigen, dass es für mehr steht als Armut und Korruption – Markenzeichen, die Bulgarien auch nach gut zehn Jahren EU-Mitgliedschaft weiter anhaften. Es wollte sich auch dafür einsetzen, die Länder des westlichen Balkans näher an die EU heranzuführen und in der Gemeinschaft für deren Mitgliedschaft zu werben. Bislang galt Bulgarien als relativ pflegeleichtes EU-Mitglied, bemüht um gute Partnerschaft und Harmonie, auch im Verhältnis zu Deutschland. Hat sich das bezahlt gemacht?