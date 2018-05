imago/Reiner Zensen Bild: imago/Reiner Zensen

So 06.05.2018 | 11:04 | Das Forum

- Unverändert prekär - Wohnungsmarkt in Berlin

Die Mieten in Berlin sind in den letzten Jahren rasant gestiegen – mittlerweile ist die Steigerungsrate zweistellig. Die Gründe sind vielfältig: Wohnungen werden immer mehr nachgefragt, Häuser teils unnötig topmodernisiert, und die Zahl der Baugenehmigungen nimmt ab. Was kann Berlin also tun für bezahlbareren Wohnraum? Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

47 Prozent der Berliner fürchten, in den nächsten zwei Jahren ihre Wohnung zu verlieren. Sei es, weil die Modernisierungskosten die Mieten in die Höhe treiben oder die energetische Sanierung die Wohnung für die alten Mieter unbezahlbar macht. Es gibt aber noch andere Varianten, Menschen aus ihren Wohnungen zu drängen: Wenn das Licht ganz lange nicht mehr geht oder die Heizung ausfällt und nicht repariert wird. Der Wohnungsmarkt ist in eine Schieflage geraten. Es müssten dringend mehr Wohnungen gebaut werden, aber die Zahl der Baugenehmigungen in der Stadt ist im letzten Jahr zum ersten Mal seit 2010 wieder gesunken. Warum? In Brandenburg dagegen steigen die Genehmigungen! Wie kann den Mietern geholfen werden? Die große Koalition hat erste Ideen präsentiert wie Baukindergeld, Kappung der Modernisierungskosten und Senkung der Umlage für energetische Sanierung. Und auch die Mietpreisbremse soll auf den Prüfstand kommen.