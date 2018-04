- Dem Nachwuchs eine Chance?

Sie sind die jüngsten Abgeordneten in ihren Bundestagsfraktionen. Geboren zwischen 1985 und 1992 stehen sie für eine Generation, die nach der Jahrtausendwende politisch aktiv wurde. Welche Fragen beschäftigen sie? Was wollen sie ändern? Darüber diskutierte Harald Asel mit seinen Gästen.

Nicht alle sind Neulinge im Bundestag. Was führte zum Entschluss (wieder) zu kandidieren? Welche Erfolge, welche Ernüchterungen im parlamentarischen Alltag haben sie bereits erlebt? Was würden sie gerne an den formalen Abläufen der Debatten ändern, was am Stil? Welche Rückmeldungen erfahren sie von Wählerinnen und Wählern? Und wie passt die Zeit als gewählter Vertreter des Volkes in ihre weitere Lebensplanung?