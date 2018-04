Deutsche Gesellschaft e.V. Bild: Deutsche Gesellschaft e.V.

- 1968: Gesellschaften im Aufbruch in Ost und West

Das Jahr 1968 gilt als Mythos, verklärt, verdammt, von einer jüngeren Generation neugierig beäugt. Vor allem aber ist es die Chiffre für eine Zäsur in der deutschen und europäischen Nachkriegs-Geschichte. Was sagen uns diese Ereignisse, Prozesse und Diskurse ein halbes Jahrhundert später? Was ist abgetan, welche Fragen stellen sich erneut? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Im Westen war "1968" eine vornehmlich von der jungen Generation getragene Bewegung, die die bestehenden Verhältnisse infrage stellte und mit Forderungen nach gesellschaftspolitischen Umbrüchen Massenproteste gegen die politische Klasse initiierte. Im Osten ist das Jahr 1968 mit der gewaltsamen Niederschlagung des "Prager Frühlings" durch sowjetische Truppen verbunden. Das Ende des »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« begrub zugleich die Hoffnungen der Menschen im gesamten Ostblock auf eine Reformierbarkeit der kommunistischen Diktaturen. Die Gleichzeitigkeit dieser unterschiedlichen Bewegungen prägte die folgenden Jahrzehnte in beiden Hemisphären Europas.



Im Rahmen der Konferenz "1968 - eine weltpolitische Zäsur" sollen die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Entwicklungen befragt und eine Gesamtperspektive im internationalen wie gesellschaftlichen Kontext versucht werden.

Auf dem Podium :



Dr. Jürgen Danyel

Stellv. Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam

Prof. Dr. Stefan Karner

Vorstandsmitglied des Instituts für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Karl-Franzens-Universität Graz und Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz

Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz

Direktor des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien der Universität Wroclaw

Prof. Dr. Detlef Siegfried

Universität Kopenhagen, Professor für Neue Deutsche und Europäische Geschichte

Moderation :

Harald Asel

rbb Inforadio