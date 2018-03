- Der Streit um europäische Identitäten

Überall rumort es in Europa. Überall wird die Frage nach einer möglichen eigenen Identität gestellt. In Regionen, Nationalstaaten und sozialen und ethnischen Milieus. Ein Signal für das Zerbrechen des Gemeinsamen? Oder Teil des europäischen Spiels um Markenbildung und Standortfaktoren? Harald Asel diskutiert mit seinen Gästen.

In fast allen Ländern der EU begehren die Regionen auf: viele Sachsen wollen nur für sich alleine das Volk sein, eine knappe Mehrheit in Katalonien kämpft für ihre Unabhängigkeit und die russischsprachige Minderheit in Litauen verfolgt lieber die Abendnachrichten aus Russland. An vielen Stellen wird Vergangenheit und eigene Identität bemüht, um sich zu unterschieden. Nun ist das Europa der Regionen eine Floskel, die vor allem in Brüssel sehr beliebt ist. Aber wie funktioniert der Balanceakt zwischen europäische Einheit und friedlicher Wahrung lokaler Aktivitäten? Welchen Einfluss hätte eine fortschreitende Regionalisierung auf das europäische Projekt? Und welche vermeintlich überwundene Sollbruchstellen brechen wieder auf?