- Ökologischer und sozialer Fußabdruck im Urlaub

Der Schutz der Umwelt, die Erhaltung der Artenvielfalt, bessere soziale Standards für die lokale Bevölkerung – für Urlauber aus Europa ist Nachhaltigkeit beim Reisen immer mehr gefragt. Wie reagiert die Reisebranche darauf, und sind die Kunden bereit, dafür mehr zu zahlen? Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Laut einer Nachhaltigkeitsstudie der TUI-Gruppe sehen 84 Prozent der Befragten es als wichtig an, dass jeder dazu beiträgt, den CO2-Reise-Fußabdruck zu reduzieren. Auch sind viele Reisende bereit, ihre Gewohnheiten und ihren Lebensstil beim Reisen zugunsten der Umweltverträglichkeit zu verändern. Die Reiseanbieter sind also gefordert: Was könnten und müssten sie leisten, um umweltverträgliches Reisen für jeden anzubieten? Ist das überhaupt möglich? Und welche Ziele hat sich die Tourismus-Industrie gesetzt?