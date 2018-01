- Massentierhaltung - wann haben wir es satt?!

Die Anbieter übertrumpfen sich wöchentlich mit immer noch günstigeren Fleisch- und Wurstangeboten. Dabei wissen alle, dass diese Billigproduktion zu Lasten der Tiere geht. Ist es uns egal, verdrängen wir es einfach nur zeitweise? Ute Holzhey fragt deshalb "Wann haben wir es satt?!"

Schnabel kappen, Schwänze abschneiden, enge Käfige, engste Stallungen, kurzes Leben - vor zwei Jahren machten die Brandenburger klar, was sie von Massentierhaltung in ihrem Land halten. Nichts! Deshalb stimmte die Mehrheit in einem Volksbegehren gegen die Industrialisierung der Tierhaltung und für die artgerechte Haltung. Viel ist seitdem nicht passiert, das Umdenken fällt offenbar schwer.