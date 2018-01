- Jung, religiös, engagiert

Sie stehen mitten im Alltag, stellen sich den zeitgenössischen Problemen und wissen sich verbunden mit jahrhundertealten Traditionen: junge Juden, Muslime und Christen. Wie bringen sie sich ein - sowohl innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaften als auch miteinander? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Oft werden bei religiös motivierten Konflikten einzelne Christen, Juden und Muslime stellvertretend um Auskunft gebeten, sollen erklären, sich rechtfertigen, in der Schule, an der Uni, im Beruf. Fremdzuschreibungen und eigene Wahrnehmung fallen mitunter weit auseinander. Daher fragen wir unsere Podiumsgäste nicht als Repräsentanten für Millionen anderer Glaubender, sondern nach ihren individuellen Erfahrungen: wie verständigen sie sich mit Gleichaltrigen in einer eher säkularen Gesellschaft? Wie verändern die Interessen ihrer Generation die jeweilige Glaubensgemeinschaft? Für viele gilt heute Religion als Privatsache. Was heißt das für das eigene Engagement? Wo suchen sie dabei die Nähe ihresgleichen, wo ganz bewusst den Kontakt mit anderen? Und was daran ist neu?