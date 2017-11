- Jamaika gescheitert - Europa geschwächt?

Die Hoffnungen auf ein Jamaika-Bündnis in Berlin haben sich zerschlagen. Damit geht Deutschland, das bislang als Stabilitätsanker galt, politisch unsicheren Zeiten entgegen. Unklar ist nicht nur, wer in Berlin künftig regieren wird, sondern auch, für welchen Kurs das wirtschaftlich stärkste Land Europas künftig steht. Darüber diskutieren heute vier ARD-Hauptstadt-Korrespondenten aus Berlin, Wien, Paris und Brüssel LIVE ab 11.04 Uhr im Haus des Rundfunks, Berlin.

Auch in der EU wächst die Besorgnis. Wenn Deutschland ins Wanken kommt, könnte das die Existenz der gesamten Gemeinschaft gefährden. In vielen kleineren EU-Staaten herrscht bereits politische Instabilität. Bringt die Entwicklung in Deutschland das Fass zum Überlaufen? Was erwarten die europäischen Partner von Deutschland? Und was passiert, wenn Deutschland diese Erwartungen nicht erfüllt?