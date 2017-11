- Rätselhaftes Amerika

Als Donald Trump vor einem Jahr zum US-Präsidenten gewählt wurde, setzte in vielen westlichen Ländern Schockstarre ein. Wie konnte es passieren, dass die Amerikaner diesen rüpelhaften, politisch völlig unerfahrenen und scheinbar unberechenbaren Milliardär zum mächtigsten Mann der Welt machen? Mittlerweile haben die USA und der Rest der Welt das erste Dreivierteljahr von Trumps Präsidentschaft überlebt. Dietmar Ringel zieht mit seinen Gästen eine erste Bilanz.

Es ist viel passiert in diesem Jahr: Die ersten Modelle für die Grenzmauer zu Mexiko werden gebaut, Trump beschimpft schwarze Footballspieler als Hurensöhne, rennt immer wieder gegen Obamas Krankenversicherung für alle an. Gleichzeitig erreicht der Dow Jones neue Rekordwerte, erholt sich die amerikanische Wirtschaft, und Trumps Gegner scheinen die Kräfte zu verlassen. Auf dem internationalen Parkett riskiert Trump weiterhin eine dicke Lippe, will das Atomabkommen mit dem Iran kündigen und droht Nordkoreas Diktator Kim Jong Un mit "Feuer und Wut". Und die NATO-Verbündeten wissen noch immer nicht, was sie von Trump zu halten haben - außer, dass er für immer neue Überraschungen gut ist.