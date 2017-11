- Autodämmerung? Über die Zukunft der individuellen Mobilität

Einst war das Auto der "Deutschen liebstes Kind", Statussymbol, emotionaler Bezugspunkt, Unabhängigkeitsversprechen. Jetzt kommt es aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. Erleben wir das vorschnelle Ende einer Ära? Oder eher einen überfälligen Aufbruch zu neuen Ufern? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Manipulierte Abgaswerte, Klagen über Dauerstau in den Innenstädten, Androhung von Fahrverboten: 2017 wurde in Deutschland ausgiebig über die Zukunft des Autos diskutiert. Die umsatzstärkste Branche in Deutschland war lange Jahre Garant für Arbeitsplätze und sozialen Frieden. Aber stellt sie sich heute auch den aktuellen Herausforderungen? Ist Elektromobilität der Schlüssel zu emissionsarmem Fahren? Oder soll sich nur an den gewohnten Strukturen der individuellen Mobilität nichts ändern? Wie sieht es mit koordinierter Nutzung unterschiedlicher Transportmittel aus? Zeigt sich bereits ein grundsätzlicher Wertewandel in den Erwartungen der Konsumenten? Und welche gesellschaftlichen Machtfragen sind damit verbunden?