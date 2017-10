Bild: imago/Kyodo News

So 29.10.2017 | 11:04 | Das Forum

- Kim Jong Un - Maulheld oder Gefahr für den Weltfrieden?

Einfach war der Umgang mit Nordkorea noch nie. Schon als es den Ostblock noch gab, pochte man in Pjöngjang auf eine Sonderrolle. Mittlerweile gilt nur noch China als Verbündeter des Landes, obwohl auch Peking mehr und mehr auf Distanz zum Nachbarstaat geht. Was treibt Kim Jong Un um, was ist sein Ziel? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen.