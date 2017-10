- Flucht, ein altes Thema für Europa

Europa ist immer ein Kontinent der Flüchtlinge gewesen, mit dieser nüchternen Erkenntnis stellt sich der in Wien lehrende Historiker Philipp Ther gegen kurzatmige Deutungen der so genannten 'Flüchtlingskrise" der letzten Jahre. Im Suhrkamp Verlag ist gerade sein Buch "Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa" erschienen. Darüber diskutierte Harald Asel mit dem Autor und weiteren Gästen.

Der Blick in die Tiefen der Vergangenheit bildet wiedererkennbare Fluchtursachen ab: religiöse Intoleranz, radikaler Nationalismus und politische Verfolgung. Er relativiert die Größenordnung jüngster Migrationsbewegungen. Und zeigt die verschlungenen Wege gelungener Integration in die Aufnahmegesellschaften in den letzten 500 Jahren auf. Dabei wird auch deutlich, dass transnationale Regelungen wie die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 das Versagen konkreter Politik vor den Herausforderungen nicht immer verhindern konnten.