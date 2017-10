- Teilhabe: Im Hürdenlauf zur Arbeit

In der Wirtschaft wartet niemand auf Menschen mit Handicaps. Das ist die bittere Erfahrung von Vermittlern, die bei Betrieben für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen werben. Da gibt es immer noch viele Vorbehalte. Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Für Menschen mit Behinderungen ist es eben immer noch ein Hürdenlauf, um auf dem Arbeitsmarkt anzukommen. Behüteter sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in den zahlreichen Werkstätten in Berlin, die sich jedoch mit dem Verkauf ihrer Produkte genau wie Unternehmen am Markt behaupten müssen. Auch die Ängste vor Mitarbeitern mit psychischen Problemen sind nicht zu unterschätzen, ebenso die befürchteten Schwierigkeiten mit Rollstuhlfahrern.