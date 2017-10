- Eine etwas andere Wahlnachlese

Zurücklehnen gilt nicht. Schon gar nicht nach der Wahl. Die Wahlbürger haben zwar ihre Stimme abgegeben, aber viele wollen weiterhin hörbar eingreifen in die politischen Debatten. Welche Aufgaben jetzt für engagierte Bürger anstehen und welche an die Abgeordneten delegiert werden sollen, darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Wie geht es nach der Entscheidung vom 24.9. mit diesem Engagement weiter? Welche Lehren aus Wahlkampf und Ergebnis ziehen wir für die kommenden Jahre, etwa in der Bildungsarbeit, in der Vermittlung von politischen Fragestellungen. Was hat in den letzten Wochen inhaltlich gefehlt und wie kann es jetzt Teil der öffentlichen Debatte werden? Und was erwarten wir von den neu gewählten Abgeordneten?