Bild: Inforadio/B. Kilian

So 10.09.2017 | 11:04 | Das Forum

- Engagement für eine offene Gesellschaft

In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Was macht eine offene Gesellschaft aus? Wie sind ihre Vorteile zu vermitteln – und was kann politische Kultur, was kann jeder Einzelne persönlich dazu leisten? Fragen, die nicht nur vor Wahlen wichtig sind. Harald Asel diskutiert mit seinen Gästen.

Seit dem Frühjahr lässt Inforadio in seiner Aktion "Das braucht Deutschland" Bürger, Experten, Politiker mit ihren Erfahrungen, Vorschlägen und Wünschen in unterschiedlichen Formaten zu Wort kommen. Hörbar wird dabei die Vielfalt des persönlichen Engagements, die nicht immer im Rampenlicht öffentlicher Wahrnehmung steht.

Die offene Gesellschaft, wie wir sie kennen, scheint weltweit unter Druck zu geraten. Institutionelle Gewissheiten werden in Frage gestellt. Lautstark melden sich Demagogen zu Wort. Auch bei uns. Doch es gibt eine starke Gegenbewegung aus der Zivilgesellschaft. In Vortrag und Gespräch fragen wir: Was treibt die Akteure um? Wie sieht ihr Engagement konkret aus? Welche Themen müssen wir behandeln? Welche Strukturen sind schon da, welche warten darauf, geschaffen zu werden? Und welche Rolle spielt dabei der "Schatten von gestern", die kollektive Erfahrung der deutschen Geschichte.