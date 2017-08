- Wir sind Europa! Wie junge Europäer die Gemeinschaft erleben

Während die Politiker über die Zukunft Europas streiten, ist eine ganze Generation junger Europäer herangewachsen. Grenzschranken und Ausweiskontrollen haben sie nie kennengelernt. Sie studieren in Berlin, Paris oder Barcelona, sind als Austauschschüler in Warschau oder Genua, reisen mit Interrail quer durch den Kontinent oder gehen fern der Heimat auf Arbeitssuche. Dabei sind längst nicht alle begeistert von dem Europa, das sie erleben.

Was funktioniert an Europa und was nicht?

Wie soll das Europa der Zukunft aussehen?

Wie kann die EU gerechter werden?

Und was, wenn die Gemeinschaft auseinanderbricht?

Diesmal haben im Inforadio-Forum nicht die Politiker das Wort, sondern junge EuropäerInnen aus mehreren Ländern. Dietmar Ringel diskutiert mit ihnen über ihre Erfahrungen, Ihre Wünsche und ihre Sorgen.