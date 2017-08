So 06.08.2017 | 11:04 | Das Forum

- Wieviel Europa brauchen wir?

Was hält die EU noch zusammen? Gemeinsame Werte, grenzenlose Freiheit, bessere Chancen für die Wirtschaft - sagen die Anhänger der Gemeinschaft. Kaum noch etwas - sagen andere und verweisen auf Schuldenkrise, Stagnation und Flüchtlingsstreit. Europabefürworter und -skeptiker liefern sich heftige Auseinandersetzungen, so bei den jüngsten Wahlen in Österreich, den Niederlanden und Frankreich. Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen (Wdh. v. 21.05.2017).

Auch den größten Optimisten ist klar: Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Vor einem halben Jahr in Bratislava hat die Gemeinschaft selbst eine kritische Bilanz gezogen. Gleichzeitig sollte die Debatte über das Zukunftsmodell Europa beginnen. Schlüssige Antworten gibt es bislang jedoch nicht. Was der Politik kaum gelingt, schafft die Bewegung "Pulse of Europe". Sie weckt neue Leidenschaft für Europa, bringt Tausende dafür auf die Straße. Doch wofür genau demonstrieren sie? Gibt es neue Ideen für Europa? Und was passiert, wenn die EU-Skeptiker am Ende doch stärker sind?



Aufzeichnung einer Veranstaltung der Europäischen Akademie Berlin mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit Inforadio (rbb) vom 18.05.2017.