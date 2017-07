Bild: imago stock&people

So 09.07.2017 | 11:04 | Das Forum

- Wie weiter mit dem Museumsstandort Dahlem?

Forschungscampus, Museum, Bibliothek: die Zukunft in Dahlem nimmt Konturen an. Erste Pläne deuten an: die Ausstrahlung der Museumsarbeit in die Wissenschaftscommunity und in die breite Öffentlichkeit hinein kann sich verstärken. Welche Ideen hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Welche Wünsche werden an sie herangetragen? Und wie viel Platz ist vor Ort überhaupt für Neues? Harald Asel diskutiert mit seinen Gästen.

Lange wirkte er wie ein Sorgenkind in der öffentlichen Wahrnehmung: der Museumskomplex zwischen Lansstraße und Arnimallee in Berlin-Dahlem. Anders als in früheren Jahrzehnten fanden die Publikumsströme nicht mehr so selbstverständlich den Weg zu den Einrichtungen der Staatlichen Museen zu Berlin im Berliner Südwesten. Doch kaum wurden die Ausstellungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst Anfang des Jahres endgültig geschlossen, um den Umzug ins Humboldt Forum vorzubereiten, erwachte das Interesse an der Zukunft von Gebäuden und musealen Angeboten in der Öffentlichkeit. Es machte sich in der Nachbarschaft sogar so etwas wie Phantomschmerz breit. Und große Erwartungen an mögliche Nachnutzungen wurden geweckt.

Wie geht es mit diesem seit 100 Jahren etablierten Museumsstandort weiter? Zunächst: ein wesentliches Museum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Museum Europäischer Kulturen, bleibt auch weiterhin vor Ort. Darüber hinaus hat im Frühjahr die Stiftung Preußischer Kulturbesitz erste Pläne für eine Weiternutzung präsentiert: der Gebäudekomplex soll Forschungscampus werden mit Museum, Bibliothek, Depots, Think Tank und Archiven sowie mit Veranstaltungen. Unter Einbeziehung weiterer Akteure, wie der benachbarten Freien Universität.