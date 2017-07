- Was wird eigentlich anders durch Bildung 4.0?

Die Digitalisierung verändert unser Lernen, aber wie? Ist es nur die Art, wie wir Wissen aufnehmen und verarbeiten. Oder sind es auch andere Inhalte? Und was müssen wir über die technischen Voraussetzungen wissen? Ist die Digitalisierung eine Chance, soziale Hürden abzubauen - oder verstärken sie vorhandene Klüfte? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Digitalisierung gilt als Zauberwort und als Hoffnungsträger für fast jeden Lebens- und Arbeitsbereich. Immer wenn es um Innovation und Wettbewerbsfähigkeit geht, steht am Ende die Beschwörungsformel "4.0." Das gilt erst recht bei allem, was mit Bildung zu tun hat: unser Lernen verändert sich, von der Kita bis zur Hochschule, von beruflicher Weiterbildung bis zu Freizeitaktivitäten. Es verändern sich die Formen des Lernens, es verändern sich Inhalte. Und vielleicht müssen wir auch mehr über die neuen technischen Voraussetzungen unseres Lernens lernen.



Nach Pittsburgh und Shanghai findet das Gipfeltreffen des "Global Learning Council" 2017 in Berlin statt. Internationale Akteure aus Wissenschaft, Forschung und praktischer Anwendung fragen nach den bisherigen Erfahrungen und notwendigen Schritten für eine digitale Transformation von Bildung in allen Bereichen – für ein lebenslanges Lernen also.