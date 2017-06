So 25.06.2017 | 11:04 | Das Forum

- Startups in Deutschland: revolutionär gut?!

Berlin ist ein wichtiger Hotspot für Startups. Ihre Zahl wächst so rasant, dass sie in wenigen Jahren größter Arbeitgeber in Berlin werden könnten. Mehr als 13.000 Beschäftigte arbeiten zurzeit in der Startup-Szene – Tendenz steigend. Im restlichen Land sieht es etwas anders aus. Ute Holzhey diskutiert mit ihren Gästen.

In Berlin boomt die Startup-Szene, bundesweit dagegen trübt sich die Gründungslust ein. Der Grund: der florierende Arbeitsmarkt. Da ist eine Festanstellung manchmal attraktiver als die Selbstständigkeit. Notgründungen gehen deshalb zurück, innovative Gründungen behaupten sich.



Inforadio wollte wissen: Wie gut sind eigentlich die Startups? Überschätzt oder doch ganz gut? Schaffen die jungen Wilden Umbrüche und sind sie fit für den Weltmarkt?

Podiumsgäste Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin der KfW Dr. Christian Bogatu, Mitgründer und Beirat von KIWI, Mitgründer und CEO von Fresh Energy Dr. Stephan Beyer, BigRep GmbH Ramin Niroumand, Geschäftsführer und Gründer von Finleap Dr. Sven-Peter Heyn, Managing Director / Geschäftsführer CC-Ery GmbH Kachun To, Managing Director von Mycs Dr. Anselm Mattes, Manager der DIW Econ Moderation: Ute Holzhey, Leiterin der Inforadio-Wirtschaftsredaktion (rbb)