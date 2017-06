- Wahlkampf 2017 – neue Zeiten, neue Herausforderungen?

Wahljahr 2017, der Bundestagswahlkampf ist entbrannt. Die SPD ist nach ihrem Schulz-Höhenflug unsanft gelandet. Die Union versucht, nicht zu übermütig zu werden: Dafür ist der Flüchtlings-Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer noch zu präsent. Die FDP wittert Morgenluft, die Grünen kämpfen um Beachtung, die Linke um innere Einheit. Und die AfD? Verteilt schon mal Posten im künftigen Bundestag. Angela Ulrich diskutiert mit ihren Gästen.

Dazu gibt es neue Herausforderungen: Fake-News, Big-Data, Social Media – und immer wieder die Frage: Wie kommt die Politik an die Wähler heran? An Verunsicherte, an Abgehängte, aber auch an Interessierte und Neu-Politisierte? Ziehen Köpfe oder Programm? Wie schärfen die Spin-Doctors der Parteien deren Profile und die der Spitzenkandidaten?