Wohnen in Berlin: Kreativ – demokratisch – günstig!?

Berlin baut – aber baut es auch das Richtige und für die Richtigen? Denn trotz vieler Baukräne: Günstige Wohnungen bleiben in der Hauptstadt Mangelware, und die Mieten steigen weiter. Was muss getan werden, damit heute das soziale Berlin von morgen gebaut werden kann, hat Ute Holzhey, Leiterin der Inforadio-Wirtschaftsredaktion, ihre Gäste gefragt.

Mutige Ideen, innovative Konzepte und neue Partizipationsmodelle sind beim Neubau mehr denn je gefragt, damit unsere wachsende Stadt auch in Zukunft lebenswert, durchmischt und für alle bezahlbar bleibt. Der neue rot-rot-grüne Berliner Senat ist im Dezember 2016 deshalb mit großen Versprechen angetreten: Bauen und Wohnen in Berlin soll kreativer, demokratischer und günstiger werden. Wie kann das gelingen?

Eine Veranstaltung des BBU – Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. in Zusammenarbeit mit Inforadio (rbb) vom 24.04.2017.