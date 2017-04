So 30.04.2017 | 11:04 | Das Forum

- Demokratie in Gefahr oder nur im Formtief?

Schwindendes Bürgerinteresse und schrumpfende Wahlbeteiligung, darüber wird schon länger geklagt. Nun kommt der Aufschwung populistischer Bewegungen in vielen Ländern der westlichen Welt hinzu. Liegt es an zu großer Distanz zwischen Regierenden und Regierten? Wie kann der Bürgerwille in den Entscheidungen besser zum Ausdruck kommen, wie die offene Gesellschaft weiterentwickelt werden? Harald Asel diskutiert mit seinen Gästen.

Die laut Winston Churchill "beste aller schlechten Regierungsformen" scheint unter Druck. Führungsfiguren, die sich über rechtsstaatliche und Verfassungsregeln hinwegsetzen und an Volkstribune erinnern, machen rund um den Globus Furore. Komplexe Entscheidungsabläufe unter Zeitdruck und das Delegieren von immer mehr Aufgaben an Expertenrunden scheinen zugleich den Einfluss der einzelnen Bürger zu minimieren. Ist damit die Demokratie in Gefahr oder steht sie nur vor einer weiteren von vielen Herausforderungen im Laufe ihrer Geschichte? Ist der Scheinwerfer vielleicht zu sehr auf Bedrohungen und zu wenig auf pro-demokratische Gegenbewegungen gerichtet? Welche Möglichkeiten gibt es, Bürgern mehr Gehör jenseits des Wahlgangs zu verschaffen, Legitimität und Vertrauen in demokratische Abläufe zu stärken?

Die Hertie School of Governance hat diesen Fragen im "Governance Report 2017" breiten Raum gegeben. Eine Aufzeichnung vom 06.04.2017.