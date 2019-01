- Mirella: "Ich möchte meine Mama nicht verlieren"

Überforderte Eltern und überforderte Jugendämter: Das sind laut AWO Bundesvorsitzendem Wolfgang Stadle die zwei Hauptgründe, warum immer noch mehr als 60.000 Kinder deutschlandweit jedes Jahr in die Obhut des Staates genommen werden. Oft ist eine solche Inobhutname nur von kurzer Dauer. Nicht so im Fall von Mirella. Mit 4 Jahren hatte ihre Mutter sie mehrere Tage allein in der Wohnung gelassen. Seitdem lebt Mirella in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Süden Berlins. Henrike Möller erzählt Mirellas Geschichte – hier hören Sie Teil 2.