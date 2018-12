2018 war nicht gerade ein harmonisches Jahr, aber mit Sicherheit ein überaus spannendes. Weltpolitisch wie in Deutschland, in Berlin wie in Brandenburg. Doch nicht nur die Politik bot allerhand Gesprächsstoff: Auch in Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft tat sich vieles. Wir blicken am Silvestertag auf das Jahr 2018 zurück: Auf das Gute, wie auf das Schlechte.