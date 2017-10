Sa 14.10.2017 | 06:04 | Digitales Leben

- Einmal im Netz - immer im Netz

Fahndungsfotos einer Vierjährigen in den sozialen Netzwerken, um ihren Missbrauch aufzuklären, die Versorgung mit schnellem Breitband-Internet und die Kampagne #NotHeidisGirl" der Feministinnengruppe "Vulvarines" auf Facebook und Instagram gegen das Frauenbild in Heidi Klums "Germanys Next Top Model" - das sind die Themen dieser Ausgabe "Digitales Leben" mit Oliver Soos.

Das Bundeskriminalamt stand vor einer schwierigen Entscheidung: Soll das Bild eines vierjährigen Mädchens aus einem Missbrauchs-Video veröffentlicht werden, damit weiterer Schaden von dem Kind abgewendet werden kann? Die Ermittler haben sich dafür entschieden und in Kauf genommen, dass die Privatsphäre des Mädchens zerstört ist und das Bild wohl für immer im Netz sein wird. Darüber haben wir mit dem Brandenburger Cyberkriminologen, Thomas-Gabriel Rüdiger, gesprochen.

Der Berliner Thinktank "Stiftung Neue Verantwortung" fordert die neue Bundesregierung auf, sich nicht nur um den Ausbau des schnellen Breitbandnetzes zu kümmern, sondern auch die Probleme im bestehenden Netz in Angriff zu nehmen. Laut der Bundesnetzagentur surfen nur zwölf Prozent der Deutschen mit der versprochenen Maximalgeschwindigkeit.