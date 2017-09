Bild: imago stock&people

Sa 30.09.2017 | 06:04 | Digitales Leben

- Der Roboter: Dein Freund und Pfleger

Knapp drei Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland und viel zu wenig Pflegepersonal: Die Zukunft der Pflege älterer Menschen war ein großes Wahlkampthema und wird ein weiterhin ein schwieriger politischer Thememkomplex bleiben. Dass das Betreuungssystem bisher einigermaßen Stand hält, liegt im Wesentlichen daran, dass drei Viertel aller Betroffenen zu Hause gepflegt werden, oft von Angehörigen. Dabei könnte es ganz leicht enorme Verbesserungen geben - durch digitale Helfer. So jedenfalls lautet das Versprechen des Bundesverbands digitale Wirtschaft. Mit der Roboter-Zukunft der Pflege beschäftigt sich an Martin Adam in dieser Ausgabe "Digitales Leben".