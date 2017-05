Was passiert mit unserer digitalen Identität, wenn wir einmal nicht mehr sind? Diese Fragen beschäftigen derzeit in einem weltweit einzigartigen Fall das Berliner Kammergericht. Eine 15-jährige Schülerin war unter bisher ungeklärten Umständen vom U-Bahnsteig unter die einfahrende U-Bahn gestürzt und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Bis jetzt haben die Eltern keine Antwort auf die Frage, ob es ein Suizid oder ein Unfall war. Aufklärung versprachen sie sich vom Facebook-Account der Tochter - allein der Zugang zur Seite war gesperrt. Der Fall zeigt: Es lohnt sich, über den eigenen digitalen Nachlass nachzudenken.

"Love out loud" - so lautet das Motto der diesjährigen Netzkonferenz re:publica. Zum 11. Mal treffen sich Aktivesten, Forscher und Hacker in Berlin, um drei Tage lang über die digitale Gesellschaft zu diskutieren. Martin Adam hat sich vorab durch das umfangreiche Programm gearbeitet und die relevantesten Vorträge und Workshops ausfindig gemacht.