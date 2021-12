imago images/VCG Bild: imago images/VCG

Sa 04.12.2021

Leere Regale - lange Wartezeiten - Gestörte Lieferketten in den USA

Öffentliche Infrastruktur ist in den USA viele Jahre vernachlässigt worden. An den Seehäfen, die denen in Asien und Europa in puncto Technik und Ausstattung hinterherhinken, stauen sich die Containerschiffe und die Ladungen. Die gesamte Lieferkette fällt wie in einem Dominospiel, das globale Just-in-Time-Handelsmodell funktioniert nicht mehr. Von Marcus Schuler