rbb/Karsten Zummack Bild: rbb/Karsten Zummack

Sa 20.11.2021 | 06:23 | Die Wirtschaftsdoku

- Zehn Jahre nach Neustart - 130 Jahre Markthalle IX

Einst versprachen Markthallen der schnell wachsenden Berliner Bevölkerung frische, regionale Lebensmittel unter einem Dach. Nur wenige haben die Veränderungen der Zeit überlebt. Nicht so die Markthalle IX in Kreuzberg, die in kaum einem Berlin-Reiseführer fehlt. Von Kasten Zummack

Impressionen aus der Markthalle IX rbb/Karsten Zummack Eingangsportal der Markthalle Neun

rbb/Karsten Zummack Markthalle-Geschäftsführer Florian Niedermeier (links) und Nikolaus Driessen (rechts)

rbb/Karsten Zummack Domberger Brotwerk: Luisa Dutsch und Mo

rbb/Karsten Zummack Bierbrauer Johannes Heidenpeter

rbb/Karsten Zummack Mitarbeiter der Bierbrauerei an Abfüllanlage

rbb/Karsten Zummack Konditorin Annette Zeller