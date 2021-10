rbb/Lisa Splanemann Bild: rbb/Lisa Splanemann

Sa 09.10.2021 | 06:23 | Die Wirtschaftsdoku

- Wie liefern die Lieferdienste bei den Arbeitsbedingungen ab?

Die Arbeitsbedingungen von Fahrradkurieren stehen immer wieder in der Kritik. Mit einem wilden Streik haben sich Gorillas-Beschäftigte zuletzt für eine Verbesserung in der Lieferbranche eingesetzt. Über die Situation der Angestellten und die Veränderungen in den Unternehmen berichtet Lisa Splanemann.