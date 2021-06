Dehoga: "Testpflicht in der Außengastronomie ist übertrieben"

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Brandenburg begrüßt die weiteren geplanten Öffnungsschritte in der Gastronomie und übt Kritik an den Testungen für die Außengastronomie: "Das ist übertrieben", sagt Dehoga Chef Olaf Schöpe.