- Diversität als Gewinn

Die Berliner Polizei rühmt sich, sehr weiblich zu sein und einen Migrationsanteil von über 30 Prozent zu haben. Doch wie divers ist sie wirklich? Das hat die landespolitische Korrespondentin Birgit Raddatz recherchiert. Jenny Barke hat mit ihr über die Ergebnisse gesprochen.

Am Dienstag findet deutschlandweit der 9. Diversity-Tag statt. Mit ihm soll auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, die Vielfalt der Menschen in Deutschland auch in Unternehmen und Organisationen abuzbilden. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sieht in der Politik noch viel Nachbesserungsbedarf.