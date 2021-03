Inforadio/Johannes Frewel Bild: Inforadio/Johannes Frewel

Sa 20.03.2021 | 06:24 | Die Wirtschaftsdoku

- Pandemie setzt Immobilienmarkt unter Druck

Händlerpleiten sorgen für leere Läden, Homeoffice für lange Gesichter bei Büroanbietern. Doch am Wohnungsmarkt zieht die Nachfrage trotz Pandemie weiter an und niedrige Zinsen befeuern den Neubau - Krise hin oder her. Welche Spuren hinterlässt die Coronapandemie am Immobilienmarkt? Von Johannes Frewel